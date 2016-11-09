Выборы в США: Трамп вырывается вперед

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Среда, 9 ноября 2016, 05:06

По состоянию на 5:00 по Киеву кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах.

Об этом сообщают несколько американских СМИ.

CNN отдает ему победу в 17 штатах. В частности, Трампу прогнозируют победу в Техасе, который дает 38 голосов выборщиков.

Всего у него сейчас предварительно 136 голосов выборщиков. Хиллари Клинтон побеждает в 10 штатах и получает пока 104 голосов выборщиков. Ей прогнозируют победу в родном штате Трампа Нью Йорке, который дает 29 голосов выборщиков.



По мнению прогнозистов, шансы на победу Клинтон сокращаются: накануне голосования The New York Times оценивала шансы кандидата от Демократической партии в 80%, сейчас оценивает в 34%. Шансы Трампа на победу соответственно растут. 

Темы: виборы США Клинтон
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