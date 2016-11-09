Боевики открыли огонь по КПВВ «Майорск», сгорели два авто

00
0
Среда, 9 ноября 2016, 06:12

Вечером 8 ноября в результате обстрела боевиков в пункте пропуска "Майорск" сгорели два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"После закрытия КПВВ "Майорск" в так называемой "серой зоне" осталось несколько десятков автомобилей. Около 20-00 российско-оккупационные войска открыли беспорядочный огонь из пулеметов и гранатометов. Во время стрельбы загорелся 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно есть ли пострадавшие среди мирных жителей. 

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики во вторник провоцировали силы АТО на открытие огня 8 ноября 2016, 19:03
Украина настаивает на круглосуточной работе миссии ОБСЕ на КПВВ 8 ноября 2016, 16:42
Минобороны: Россия заграждается стеной от дезертиров с Донбасса 8 ноября 2016, 15:35
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Трамп вырывается вперед
Выборы в США: Появились первые результаты
Выборы в США: Клинтон лидирует, Трамп подал в суд
Тука заявил, что на матче в Харькове могут быть провокации
Все новости
Любовь vs Аллах

Журналист фотографирует мусульман с нетрадиционной ориентацией

Фото

Что будет, если любому человеку в мире сказать, что она прекрасна