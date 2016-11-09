Сутки в АТО: Боевики стреляли из БМП и минометов

00
0
Среда, 9 ноября 2016, 07:50

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении террористы открывали огонь 32 раза, используя БМП  и 82 и 120 мм минометы. Под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березовое, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степное.

На Луганском направлении боевики 16 раз открывали огонь из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120 мм минометов. Они били в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского, Новоалександровки, Балки Кошарной. В районах Калиново и Попасной сепаратисты били из 122мм артиллерийских установок.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120 милиметровой минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики открыли огонь по КПВВ "Майорск", сгорели два авто 9 ноября 2016, 06:12
Боевики во вторник провоцировали силы АТО на открытие огня 8 ноября 2016, 19:03
Украина настаивает на круглосуточной работе миссии ОБСЕ на КПВВ 8 ноября 2016, 16:42
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
После недолгого лидерства Клинтон Трамп вновь вырывается
Как Трамп шел к победе в США: карты и графики
Выборы в США: Явного лидера нет, Трамп и Клинтон идут почти одинаково
Боевики открыли огонь по КПВВ "Майорск", сгорели два авто
Все новости
#слухайукраїнське

Флешмоб в поддержку нашей музыки подхватили известные украинцы

Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"