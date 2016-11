В штабе Клинтон попросили всех расходиться

Руководитель избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что она не будет выступать с речью перед избирателями.

Об этом он объявил в избирательном штабе.

"Друзья, вы были здесь долго, это была длинная ночь и длинная кампания. Мы можем подождать немного, правда? До сих пор идет подсчет голосов. Каждый голос должен быть подсчитан. Завтра нам будет что сказать", - заявил Подеста.

Hillary Clinton campaign chair John Podesta: "We're not going to have anything more to say tonight" #ElectionNight https://t.co/PNDxkwq6Cj