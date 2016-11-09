В штабе Клинтон попросили всех расходиться

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Среда, 9 ноября 2016, 09:14

Руководитель избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что она не будет выступать с речью перед избирателями.

Об этом он объявил в избирательном штабе.

"Друзья, вы были здесь долго, это была длинная ночь и длинная кампания. Мы можем подождать немного, правда? До сих пор идет подсчет голосов. Каждый голос должен быть подсчитан. Завтра нам будет что сказать", - заявил Подеста.

"Мы очень гордимся вами и очень гордимся ею (Клинтон). Она сделала очень большую работу и эта работа еще не завершена", - добавил он.

Оксана Коваленко, УП

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