Саакашвили Трампа: Я это аккуратно предусматривал

9911 просмотров
0
Среда, 9 ноября 2016, 09:25

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал выборы в США и отметил, что знает республиканца Дональда Трампа более 20 лет.

Об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.

"Знакомый с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предусматривал", - отметил он.

 

"Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо", - добавил Саакашвили.

При этом на заглавной странице своего Facebook Саакашвили разместил свое фото с Трампом.

Украинская правда

Темы: США Саакашвили
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В штабе Клинтон попросили всех расходиться 9 ноября 2016, 09:14
Посол США уверяет, что и Трамп будет партнером Украины 9 ноября 2016, 08:36
После недолгого лидерства Клинтон Трамп вновь вырывается 9 ноября 2016, 07:21
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп победил на выборах. Клинтон это признала
В штабе Клинтон попросили всех расходиться
Официально: ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы, избранных в Крыму
Посол США уверяет, что и Трамп будет партнером Украины
Все новости
Кино на БЖ

7 лучших фильмом ноября

Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"