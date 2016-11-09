Саакашвили Трампа: Я это аккуратно предусматривал
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал выборы в США и отметил, что знает республиканца Дональда Трампа более 20 лет.
Об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.
"Знакомый с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предусматривал", - отметил он.
"Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо", - добавил Саакашвили.
При этом на заглавной странице своего Facebook Саакашвили разместил свое фото с Трампом.
Украинская правда
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