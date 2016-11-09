Саакашвили Трампа: Я это аккуратно предусматривал

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал выборы в США и отметил, что знает республиканца Дональда Трампа более 20 лет.

Об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.

"Знакомый с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предусматривал", - отметил он.

"Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо", - добавил Саакашвили.

При этом на заглавной странице своего Facebook Саакашвили разместил свое фото с Трампом.

Украинская правда