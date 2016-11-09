Трамп обещает объединить США и дружить с другими странами
Избранный президентом США Дональд Трамп выступил перед избирателями в своем штабе.
Его речь началась после того, как стало ясно, что он побеждает, а его оппонент Хиллари Клинтон позвонила ему и признала его победу.
"Мы были разделены. Но теперь пришло время, чтобы мы все объединились. Я буду президентом всех американцев. И это очень важно для меня", - сказал он.
"Те, кто не голосовал за меня – да, было несколько таких - я прошу вашей помощи, чтобы мы могли объединить нашу большую страну", - сказал он.
"Работая вместе, мы восстановим американскую мечту", - обратился Трамп к тем, кто не голосовал за него.
Конкретных заявлений по внешней политике США в речи Трампа не было. Однако он сказал, что США будет вести хорошие отношения с теми, кто этого хочет.
"Мы надеемся иметь хорошие отношения с другими нациями, которые хотят с нами быть в хороших отношениях", - отметил он.
"Мы будем искать точки соприкосновения, а не враждебность, партнерство, а не конфликт", - добавил он.
Трамп также поблагодарил своих родителей, жену, детей и других, кто помогал ему в кампании.
В то же время, по последним данным уже со штатом Аризона Трамп получил 288 голосов выборщиков из 270 необходимых.
Инаугурация нового президента состоится 20 января. До этого будет переходной период.
Оксана Коваленко, УП
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