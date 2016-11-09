Боевики 54 раза стреляли по силам АТО

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Среда, 9 ноября 2016, 10:33

За прошедшие сутки боевики 54 раза обстреливали позиции украинских войск.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

"На Мариупольском направлении враг 32 раза провоцировал наших защитников на открытие огня в ответ, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также 82 и 120-мм минометы. Под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березовое, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степне", – заявили в штабе.

Кроме того, согласно сообщению, на Луганском направлении боевики стреляли из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120-мм минометов 16 раз.

Также в штабе добавили, что огонь велся в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского и Новоалександровки, в районе Балки Кошарной, а по Калиновой-Попасному боевики применили 122-мм самоходные артиллерийские установки.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120 мм минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

Украинская правда

Темы: АТО
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