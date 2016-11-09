В Госдуме РФ аплодировали победе Трампа

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Среда, 9 ноября 2016, 11:03

Депутаты Государственной Думы России встретили аплодисментами новость о победе кандидата-"республиканца" Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки, с чем и я вас всех поздравляю", – сказал депутат-международник Вячеслав Никонов ("Единая Россия") на заседании нижней палаты российского парламента.

В ответ на его слова депутаты стали аплодировать.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил журналистам, что не завидует Биллу Клинтону: "По-мужски очень не завидую Биллу Клинтону, потому что похоже, его женушка, с которой он мотался по всем штатам как поношенный рюкзак, уж точно плешь проест за то, что она проиграла".

В ходе голосования 8 ноября граждане США сформировали двухпартийную коллегию выборщиков (538 человек), которой предстоит формально избрать президента страны 19 декабря.

Дональд Трамп обеспечил себе голоса более 280 выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270.

Кандидат демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение.

Избранный президент традиционно приносит присягу и вступает в должность 20 января.

Темы: Росcия США виборы
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IP: 94.178.152.---Vik Berd09.11.2016 12:17
держдума захлебывается от радости, информационные каналы захлебываются от радости, такого не было сроду ни в ссср ни в России... могут захлебнуться в собственной слюне... так и хочется сказать "не кажи гоп, поки не перескочиш"...
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IP: 93.183.216.---Кид09.11.2016 11:23
Боюсь, что аплодисменты в скором времени перейдут в глубокое разочарование.
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