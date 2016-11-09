Россия не пускает консулов к Панову – МИД протестует

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с недопуском консулов ​​к гражданину Украины Евгения Панова, незаконно задержанного на территории оккупированной АР Крым и позже перемещенного на территорию России.



Об этом говорится в сообщении МИД, обнародованном 8 ноября.



По информации адвоката, Панова заставили написать заявление об отказе от представления его интересов консульскими должностными лицами Украины, тем самым лишив нашего соотечественника права на консульскую защиту, отмечают в МИД.



"Учитывая указанное, требуем от российской стороны обеспечить соблюдение прав гражданина Украины Панова, немедленно допустить к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации", подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.



Дипломаты призвали международное сообщество, международные организации в области прав человека, правозащитные организации России дать оценку вопиющим фактам нарушений российской стороной прав удерживаемых в России граждан Украины и продолжить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью их скорейшего освобождения и возвращения в Украину.

Как сообщалось ранее, адвокаты задержанного в оккупированном Крыму Еагения Панова Ольга и Дмитрий Динзе не смогли попасть к своему подзащитному в Лефортово в Москве.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панова, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". Брат Панова считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтию - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

13 октября стало известно, что Панова и Захтия перевезли в московское СИЗО "Лефортово", после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтия, а также шрамы на лице.