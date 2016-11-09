Онищенко: Деньги за решение "газового дела" вымогал сын экс-прокурора

Депутат Александр Онищенко заявляет, человек, который вымогал у него деньги за "решение его газового дела в САП", является сыном экс-прокурора Одесской области, и инициатором расследования стал сам нардеп.

Об этом Онищенко написал на своей странице Facebook.

"В середине лета на меня вышел один нагловатый парень, который через моего посредника предложил мне "порешать" все мои уголовные дела. Ушлый парень представился близким человеком Назара Холодницкого, и кстати, проверка подтвердила, что он из прокурорской семьи. Более того, с Холодницким точно знаком. Но это так, штрихи о том, с какими кадрами водится наш руководитель САП", - написал Онищенко.

"Этот парень предложил мне через посредника "подарить" ему 2 миллиона долларов за закрытие "газового дела". Так как для меня все это "газовое дело" - сплошной "разводняк", я тут же подал заявление в ГПУ (!20 июля, номер уголовного производства 420160000000011888) о том, что с меня вымогают взятку. Собственно, на этом мое участие в этой истории закончилось", - отметил депутат.

"В дальнейшем, мне периодически сообщали, что этот жулик слал сообщения моему доверенному лицу, обещая встречи с Холодницким и прочие "телодвижения", но в целом, я знал, что этот человек находится под наблюдением Генпрокуратуры и особо на него не реагировал", - добавил депутат.

Он также похвалил ГПУ: "Молодцы, не спорю". Но просит не делать из этого сенсацию.

"Взяли его именно потому, что я написал заявление в прокуратуру. А во-вторых, не надо говорить, что лично меня кто-то "разводил". Взятку-приманку жулику дали из спецфонда ГПУ, и к этим деньгами я не имею никакого отношения. Вот и вся история. Следствие же пусть выясняет, какое отношение к Холодницкому имел этот жулик, насколько они были знакомы. В любом случае, Назару Холодницкому нужно искать друзей-знакомых более избирательно", - написал Онищенко.

Поздне в своем другом посте он уточнил, что человек по имени Сергей, сын экс-прокурора Одесской области, представился родственником Холодницкого.

"Он потребовал от меня миллион долларов за решение вопроса. Я тогда записал его на диктофон и вместе с перепиской и заявлением о вымогательстве передал в Генпрокуратуру", - написал он.

На уточняющий вопрос "Украинской правды" о том, в разных постах Онищенко говорит о вымогательстве либо 1 миллиона, либо 2 миллионов, депутат ответил:

"Он начал летом с одного миллиона. Потом ставки выросли".

Накануне вечером генпрокурор Юрий Луценко, правоохранители разоблачили мошенника, который пообещал за вознаграждение повлиять на голову Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и закрыть "дело Онищенко".

Оксана Коваленко, УП