В Калифорнии начались протесты после победы Трампа

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Среда, 9 ноября 2016, 12:39

В Окленде, штат Калифорния, проходят акции протеста после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает ABC News.

Толпы людей вышли на улицы, они скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!". В городе зафиксированы несколько поджогов.

Поступают сообщения также о протестах в Лос-Анджелесе и нескольких других городах. "Не наш президент!" - кричат митингующие, которых только на территории Университета Калифорнии - около тысячи студентов.

Отметим, что в Калифорнии с большим преимуществом победила демократка Хиллари Клинтон.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Европейская правда

Темы: Трамп США
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Комментарии — 2
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:37
val mashtak :
Цілком згоден з тобою,шановний VAL MASHTAK ! РЕСПЕКТ !
Сьогодні,на не шановному мною каналу(українофобів - Рабіновича , Мураєва і Азарова) News On показали декілька інтерв'ю на дуже відомій мононаціональній вулиці США - Брайтон Біч. Так ось,всі ці бувші "совіцькі" євреї,як один, голосували за Трампа.Тому,що він буде - проти незалежності України. Так вони з ненавистю,казали...
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IP: 195.242.80.---val mashtak 09.11.2016 13:18
На самом деле на президентских выборах в США одержала победу агентура Кремля из числа выбLядков палачей ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, из числа выбLядков истязателей ГУЛАГа, из числа
выбLядков организаторов и исполнителей Голодоморов 30-тых годов, рассеявшаяся благодаря израильским визам после распада СССР абсолютно по всему миру и усиленно изображающая из себя в заграницах "невинных жертв" сталинизма
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