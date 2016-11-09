В Калифорнии начались протесты после победы Трампа
В Окленде, штат Калифорния, проходят акции протеста после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.
Об этом сообщает ABC News.
Толпы людей вышли на улицы, они скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!". В городе зафиксированы несколько поджогов.
Protest against @realDonaldTrump still going strong in #Oakland. People shouting "not my president" and "who's streets? our Streets!" pic.twitter.com/w1GRGtid9d— Gillian Edevane (@GillianNBC) November 9, 2016
Поступают сообщения также о протестах в Лос-Анджелесе и нескольких других городах. "Не наш президент!" - кричат митингующие, которых только на территории Университета Калифорнии - около тысячи студентов.
#USA: Anti #Trump protesters take to the streets in #Oakland. #ElectionNight #Election2016 pic.twitter.com/bF4lDVPJmp— Insurrection News (@InsurrectNews) November 9, 2016
Отметим, что в Калифорнии с большим преимуществом победила демократка Хиллари Клинтон.
Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Цілком згоден з тобою,шановний VAL MASHTAK ! РЕСПЕКТ !
Сьогодні,на не шановному мною каналу(українофобів - Рабіновича , Мураєва і Азарова) News On показали декілька інтерв'ю на дуже відомій мононаціональній вулиці США - Брайтон Біч. Так ось,всі ці бувші "совіцькі" євреї,як один, голосували за Трампа.Тому,що він буде - проти незалежності України. Так вони з ненавистю,казали...
выбLядков организаторов и исполнителей Голодоморов 30-тых годов, рассеявшаяся благодаря израильским визам после распада СССР абсолютно по всему миру и усиленно изображающая из себя в заграницах "невинных жертв" сталинизма