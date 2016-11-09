В Калифорнии начались протесты после победы Трампа

В Окленде, штат Калифорния, проходят акции протеста после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает ABC News.

Толпы людей вышли на улицы, они скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!". В городе зафиксированы несколько поджогов.

Protest against @realDonaldTrump still going strong in #Oakland. People shouting "not my president" and "who's streets? our Streets!" pic.twitter.com/w1GRGtid9d — Gillian Edevane (@GillianNBC) November 9, 2016

Поступают сообщения также о протестах в Лос-Анджелесе и нескольких других городах. "Не наш президент!" - кричат митингующие, которых только на территории Университета Калифорнии - около тысячи студентов.

Отметим, что в Калифорнии с большим преимуществом победила демократка Хиллари Клинтон.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Европейская правда