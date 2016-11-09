Родственники политзаключенных готовы встретиться с Лутковской в Крыму

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Среда, 9 ноября 2016, 12:43

Родственники политзаключенных крымских татар, готовы встретиться с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской в случае ее приезда в аннексированный Крым.

Об этом в среду сообщает издание "15 минут".

Родственники 22 крымских политических заключенных сообщили, что им бояться нечего, и молчать они не намерены.

"В списке, переданном во вторник, 8 ноября, крымскотатарском телеканалом ATR лично Валерии Лутковской, - родственники фигурантов так называемых "дела 26 февраля" и "дела Хизб ут-Тахрир", - пишет издание.

Как известно, Лутковская пообещала рассмотреть возможность посещения территории оккупированного Россией Крыма и встречи с родственниками крымских татар, по которым идут незаконные судебные процессы.

Омбудсмен отметила, что в оккупированный Крым раньше приезжали представители международных правозащитных организаций, общались с крымскими татарами. И после отъезда делегаций, ФСБ РФ проводило обыски и допросы тех крымчан, с кем общались правозащитники.

При этом она предположила, что ее приезд может создать дополнительные проблемы для крымских татар.

Темы: Крым аннексия крымские татары
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