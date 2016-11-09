С людей, которые получают субсидию, запретили взимать долги

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Среда, 9 ноября 2016, 13:35

Кабинет Министров запретил взимание коммунальной задолженности с лиц, получающих субсидию.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Украинские Новости.

"Если нормы другие - граждане не должны за это платить и никаких счетов гражданам за это не надо выставлять", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам первого заместителя министра социальной политики Ольги Крентовской, представлявшей проект решения, разницу между установленными Кабмином и органами местного самоуправления нормами потребления коммунальных услуг должны будут выплачивать за счет средств местных бюджетов.

Как известно, в среду Кабмин утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета в сумме 20,1 млн грн городскому бюджету Харькова на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления административных услуг "Прозрачный офис".

Темы: субсидии Правительство
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