В Кремле прокомментировали пропажу чеченца, критиковавшего Кадырова

В Кремле считают, что к сообщениям чеченских правозащитников о пропаже жителя республики Рамазана Джалалдинова, пожаловавшегося Путину на жизнь в Чечне, нужно относиться "очень осторожно", пока нет заявлений от родственников.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

"Мы видели сообщения в СМИ, но, вы знаете, у него же много родственников, а пока от родственников, собственно, никаких сигналов не было, если вы обратили внимание. Соответственно, нужно пока к этим сообщениям очень осторожно относиться, еще раз повторяю, наверное, в первую очередь, какие-то, скажем так, алармистские сигналы шли бы, наверное, от родственников его", – сказал Песков в среду.

Как известно, ранее односельчане Джалалдинова сообщили, что он вышел из дому утром 6 ноября и не вернулся.

Джалалдинов стал известен на всю страну после того, как в видеоролике рассказал о проблемах в родном Шаройском районе: он заявил, в частности, что многие дома до сих пор не восстановили после войны, также сообщил о коррупции в районе.

На семью Джалалдинова после видеообращения напали неизвестные. Их вывезли из села и бросили на границе с Дагестаном. Впоследствии, семья Джалалдинова скрывалась в Махачкале. Их дом в селе Кенхи сожгли. До сих пор не установлено, кто это сделал.

В итоге семья Джалалдинова вернулась в село, а глава семьи извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Сам Кадыров обвинял Джалалдинова в пособничестве боевикам.