Антимайдановец пытался вылететь в Тель-Авив

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Среда, 9 ноября 2016, 14:37

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, которого разыскивали правоохранители за преступления против активистов Революции Достоинства.

Об этом в среду сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Мужчину остановили 9 ноября во время оформления пассажиров, которые улетали в Тель-Авив.

В ходе контроля пограничники установили, что в отношении нашего соотечественника есть поручения уполномоченных государственных органов. Он подозревается в совершении преступления.

В частности, вместе с группой человек принимал активное участие, направленное на подавление акций протеста в Киеве, занимался финансированием, насилием, организовывал поездки групп по 100 человек в столицу и похищал активистов Революции Достоинства.

Гражданин сразу был задержан. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, отмечено в сообщении.

Темы: Евромайдан
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