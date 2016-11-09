Витренко попросила Трампа спасти Украину от "неонацистов"

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Среда, 9 ноября 2016, 15:10

Лидер "прогрессивных социалистов" Украины Наталья Витренко поздравила новоизбранного президента США Дональда Трампа и призвала его повлиять на "неонацистов" в Украине.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте партии.

"Очень надеюсь, что планирование и осуществление государственных переворотов путем цветных революций, дважды проделанное властями США в Украине, Вами будут отброшены как недемократичные и недопустимые", - заявила она.

"Очень надеюсь, что вы позитивно повлияете и на происходящее в Украине. Наш народ тяжко страдает от войны, нищеты, коррупции, политических репрессий и бесчинства неонацистов", - добавила Витренко.

Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Украинская правда

Темы: Трамп виборы США
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Комментарии — 7
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IP: 193.46.66.---Sergio_S09.11.2016 16:20
Так это ж чмо нафталиновое сидит в рашке (наверное ноги моет по вечерам яйце- и "йолкоушибленному") и вякает оттуда.
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IP: 46.173.107.---Kandrij09.11.2016 16:05
але ж син тої курви доїть "нацистську" Україну.
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IP: 91.219.220.---З Полтави09.11.2016 15:48
hahava:
так це йому не заважало брати гроші у януковоща і Ко.

А цю СВИНЮ пора вже за грати!!!
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IP: 31.148.253.---hahava09.11.2016 15:42
ого скільки нечистих одразу повилазило. Може дійсно трамп ставленик путіна? Невірю
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IP: 207.244.83.---Roman Kotsur09.11.2016 15:40
sensor+2:
Почему єта русская нацистака и фашистка на свободе до сих пор???
Тому що влада нікчемна, ссучена i продажна. Цю потварь рашистську давно треба вислати або посадити.
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