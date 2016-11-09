В Торецке боевики ранили жителя, в Марьинке повредили дома
Боевики т.н. "ДНР" почти сутки не прекращают обстреливать подконтрольную украинским властям территорию Торецка, в среду травмы получил 40-летний мужчина.
Как сообщает полиция Донецкой области, медики сообщили Торецкому отделению полиции, что каретой "скорой помощи" доставлен 40-летний житель с. Верхнеторецкое с ранением ног.
По предварительным данным, госпитализированный получил травму около 11:30 в результате артобстрела по месту жительства.
Правоохранители не могут пообщаться с пострадавшим, пока тот в операционной.
На месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия обстрелов.
Сведения по факту обстрела внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в жилом секторе Марьинки, где около 19 часов вечера во вторник, 8 ноября, начались обстрелы, зафиксированы прямые попадания по улицам Ворошилова, Заводской и Ленина.
Уже известно о 4 повреждениях, это жилая многоэтажка и кафе, которое не работает, также 2 жилых дома.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте обстрела работает полиция.
По окончании обстрелов будет открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.