Клинтон решила выступить с речью

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Среда, 9 ноября 2016, 16:01

В среду в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву) экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратится с речью к американцам.

Как сообщает Daily Mail, это будет первое обращение с момента, когда ее поражение Дональду Трампу стала очевидным.

Она выступит из отеля в Нью-Йорке и будет говорить полчаса – до открытия бирж, которые рухнули после известия о победе Трампа.

Как известно, Клинтон отказалась обращаться к избирателям после поражения. Ее штаб сообщил, что она позвонила Трампу и поздравила его с победой.

Темы: Клинтон Трамп США виборы
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IP: 46.219.216.---Vladimir Zinchuk09.11.2016 16:14
В 10:30)))))
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