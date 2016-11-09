Клинтон решила выступить с речью

В среду в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву) экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратится с речью к американцам.

Как сообщает Daily Mail, это будет первое обращение с момента, когда ее поражение Дональду Трампу стала очевидным.

Она выступит из отеля в Нью-Йорке и будет говорить полчаса – до открытия бирж, которые рухнули после известия о победе Трампа.

Как известно, Клинтон отказалась обращаться к избирателям после поражения. Ее штаб сообщил, что она позвонила Трампу и поздравила его с победой.