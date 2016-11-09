Киев требует от боевиков подробно рассказать о заложниках

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Среда, 9 ноября 2016, 16:17

Украинская сторона во время заседания гуманитарного подгруппы на минских переговорах призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию о пленных.

Об этом сообщила член гуманитарной подгруппы на минских переговорах Ирина Геращенко на своей странице в Facebook по итогам заседания подгруппы в среду, где присутствовали Виктор Медведчук и советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"На гуманитарной подгруппе Украинская сторона призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию о содержащихся и мы сделали конкретные, компромиссные предложения для освобождения заложников", - рассказала она.

Геращенко сообщила, что украинская сторона поддерживает инициативы ОБСЕ и МККК, которые в ближайшее время присоединятся к проекту восстановления моста вблизи Станицы Луганской.

"Это очень важно для гражданского населения. И мы будем способствовать скорейшей реконструкции моста. Украина настаивает на открытии КПВВ "Золотое" и призывает ОБСЕ и РФ содействие в том, чтобы ОРЛО отказалась от всех надуманных поводов, под которыми блокирует открытие КПВВ. Мы настаиваем, что этот пункт должен работать уже сейчас, что разгрузит работу других пунктов", - заявила Геращенко.

В то же время она рассказала, что координатор ОБСЕ Тони Фриш смог передать пленникам на неподконтрольной Киеву территории письма от родных и проинспектировал условия содержания.

"Это была первая за полтора года возможность увидеть ребят, мы очень долго этого добивались...", - написала она.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
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