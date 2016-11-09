Трамп стал знаменосцем тоски и страхов миллионов граждан США – Шульц

4679 просмотров
0
Среда, 9 ноября 2016, 16:27

Избиратели США сказали свое слово, победа Дональда Трампа однозначна и должна уважаться, заявил в среду председатель Европарламента Мартин Шульц.

Об этом идет речь в заявлении Шульца, распространенном в Брюсселе, передает "Интерфакс".

Шульц поздравил Трампа и Республиканскую партию с победой.

"Господин Трамп сумел стать знаменосцем тоски и страхов миллионов американцев. Эти проблемы теперь должны быть решены заслуживающими доверия политикой и предложениями", – считает глава Европарламента.

По его мнению, перед Трампом будет стоять "сложная задача объединения разделенной страны".

Избранному президенту предстоит также ответить на большинство вопросов, касающихся внешней обстановки от Сирии до Ирака, от Украины до Ливии. Все это потребует "правильного сочетания ответственности, сдержанности и руководства", – отметил Шульц.

По его словам, глобальная политика требует постоянного участия США, чтобы сделать мир лучше, и мир рассчитывает на американское президентство, направленное на формирование международных отношений и отстаивание ценностей свободы и демократии.

"Отношения ЕС-США являются ключевым компонентом глобальной стабильности. ЕС намерен поддерживать эти отношения. Мы надеемся, что то же самое относится и к будущему президенту США", – подчеркивается в заявлении председателя Европейского парламента.

Темы: Трамп Европарламент
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главы МИД стран ЕС созывают эксренную встречу из-за победы Трампа 9 ноября 2016, 16:22
Клинтон решила выступить с речью 9 ноября 2016, 16:01
Победа Трампа как шанс для Украины: какую стратегию должен избрать Киев 9 ноября 2016, 15:17
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Победу Трампу принесли мужчины и пожилые избиратели - инфографика
Директора департамента обороны МЭРТ хотят избрать в обход конкурса - источник
В Украине резко выросли цены на дизельное топливо
Трамп про Крым и войну в Украине. Основные высказывания
Все новости
реакция соцсетей

Что-то "ТРАМПилось" в США

#слухайукраїнське

Флешмоб в поддержку нашей музыки подхватили известные украинцы