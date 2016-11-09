Победу Трампу принесли мужчины и пожилые избиратели - инфографика

00
2
Среда, 9 ноября 2016, 17:12

За Дональда Трампа на выборах в США проголосовало большинство мужчин и старшего населения.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, передает ВВС.

Мужчины голосовали за Трампа гораздо чаще, чем женщины. 53% мужчин проголосовали за республиканца. 54% женщин поддержали Хиллари Клинтон.

 
скриншот

У республиканцев также была сильнее поддержка со стороны пожилого населения. Показатели указывают на тенденцию: чем старше возрастная группа, тем большая ее часть проголосовала за Трампа.

 
скриншот

Также за Трампа проголосовало большинство белых избирателей (58%), которые составляли 70% избирателей на выборах в этом году.

 
скриншот

Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Темы: Трамп виборы США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп стал знаменосцем тоски и страхов миллионов граждан США – Шульц 9 ноября 2016, 16:27
Главы МИД стран ЕС созывают эксренную встречу из-за победы Трампа 9 ноября 2016, 16:22
Клинтон решила выступить с речью 9 ноября 2016, 16:01
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.33.244.---Народний месник09.11.2016 17:42
Зрозуміло. Трампа обрали білошкірі діди.
ОтветитьС цитатой
IP: 95.135.44.---aratan09.11.2016 17:20
Досить хитра система, яка, по суті, нівелює волю виборців. Клінтон отримала більше голосів виборців, але Трампа вибрали то не вони, а так звані виборники. Ось така демократія.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Победу Трампу принесли мужчины и пожилые избиратели - инфографика
Директора департамента обороны МЭРТ хотят избрать в обход конкурса - источник
В Украине резко выросли цены на дизельное топливо
Трамп про Крым и войну в Украине. Основные высказывания
Все новости
реакция соцсетей

Что-то "ТРАМПилось" в США

#слухайукраїнське

Флешмоб в поддержку нашей музыки подхватили известные украинцы