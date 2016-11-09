Победу Трампу принесли мужчины и пожилые избиратели - инфографика

За Дональда Трампа на выборах в США проголосовало большинство мужчин и старшего населения.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, передает ВВС.

Мужчины голосовали за Трампа гораздо чаще, чем женщины. 53% мужчин проголосовали за республиканца. 54% женщин поддержали Хиллари Клинтон.

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У республиканцев также была сильнее поддержка со стороны пожилого населения. Показатели указывают на тенденцию: чем старше возрастная группа, тем большая ее часть проголосовала за Трампа.

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Также за Трампа проголосовало большинство белых избирателей (58%), которые составляли 70% избирателей на выборах в этом году.

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Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.