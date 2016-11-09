НАБУ будет проверять кандидатов в судьи Верховного Суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины присоединится к процедуре отбора судей к новому Верховного Суда.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в среду.

"В частности, НАБУ будет оценивать претендентов на наличие коррупционных рисков. О таком 9 ноября договорились директор Бюро Артем Сытник и председатель Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) Сергей Козьяков, обговаривая детали сотрудничества в этой области", - говорится в сообщении.

"НАБУ как правоохранительный орган, который выполняет также аналитическую функцию, будет принимать активное участие в процессе формирования Верховного Суда Украины. Мы подписали Меморандум с Высшей квалификационной комиссией судей - так будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками", - отметил директор Бюро.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник предложил Назка воспользоваться техническими возможностями НАБУ для проверки электронных деклараций чиновников и политиков.

2 июня 2016 Верховная Рада приняла изменения в Конституцию в части правосудия.

30 сентября изменения в Конституцию вступили в силу.

Украинская правда