НАБУ будет проверять кандидатов в судьи Верховного Суда

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Среда, 9 ноября 2016, 19:26

Национальное антикоррупционное бюро Украины присоединится к процедуре отбора судей к новому Верховного Суда.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в среду.

"В частности, НАБУ будет оценивать претендентов на наличие коррупционных рисков. О таком 9 ноября договорились директор Бюро Артем Сытник и председатель Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) Сергей Козьяков, обговаривая детали сотрудничества в этой области", - говорится в сообщении.

"НАБУ как правоохранительный орган, который выполняет также аналитическую функцию, будет принимать активное участие в процессе формирования Верховного Суда Украины. Мы подписали Меморандум с Высшей квалификационной комиссией судей - так будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками", - отметил директор Бюро.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник предложил Назка воспользоваться техническими возможностями НАБУ для проверки электронных деклараций чиновников и политиков.

2 июня 2016 Верховная Рада приняла изменения в Конституцию в части правосудия.

30 сентября изменения в Конституцию вступили в силу.

Украинская правда

Темы: НАБУ суд
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IP: 194.54.80.---Олеся Дещенко09.11.2016 20:12
Це звісно добре, що будуть перевіряти кандидатів у судді, але смішно чи зможе зайнятись повноціно НАБУ перевіркою таких кандидатів, чи теж їх будуть мазати як Лещенка, а потім допускати таких людей до судової влади.
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