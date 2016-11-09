Мэру Херсона подожгли двери и залепили жвачкой глазок
Неизвестные ночью подожгли дверь квартиры городского главы Херсона Владимира Николаенко.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Согласно информации, на месте происшествия правоохранители обнаружили, что дверь квартиры мэра была частична повреждена, дверной глазок был залеплен жевательной резинкой.
На полу нашли бутылку с жидкостью для розжига.
Всё изъяли и направили на исследование.
Информацию о происшествии внесли в ЕРДР (ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога").
Украинская правда
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