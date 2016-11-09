Мэру Херсона подожгли двери и залепили жвачкой глазок

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Среда, 9 ноября 2016, 20:57

Неизвестные ночью подожгли дверь квартиры городского главы Херсона Владимира Николаенко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно информации, на месте происшествия правоохранители обнаружили, что дверь квартиры мэра была частична повреждена, дверной глазок был залеплен жевательной резинкой.

На полу нашли бутылку с жидкостью для розжига.

Всё изъяли и направили на исследование.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР (ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога").

Украинская правда

Темы: Херсонская область криминал
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