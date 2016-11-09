Нацполицию Одесской области возглавил руководитель уголовного розыска

Начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, перед этим Головин возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Нового руководителя уже представили коллегам.

В полиции напомнили, что Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года.

За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.

Как известно, предыдущий начальник полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе подал в отставку 7 ноября.

Украинская правда