Нацполицию Одесской области возглавил руководитель уголовного розыска

331 просмотр
0
Среда, 9 ноября 2016, 23:52

Начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, перед этим Головин возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Нового руководителя уже представили коллегам.

В полиции напомнили, что Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года.

За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.

Как известно, предыдущий начальник полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе подал в отставку 7 ноября.

Украинская правда

Темы: полиция Одесская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Патрульного Олийныка будут судить за умышленное убийство 9 ноября 2016, 20:26
В Торецке боевики ранили жителя, в Марьинке повредили дома 9 ноября 2016, 15:43
В Киевской области водитель открыл огонь по полиции, 2 раненых 9 ноября 2016, 10:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нацполицию Одесской области возглавил руководитель уголовного розыска
Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА
Победу Трампу принесли мужчины и пожилые избиратели - инфографика
Директора департамента обороны МЭРТ хотят избрать в обход конкурса - источник
Все новости
Интервью

Любимая Лещенко: Меня довольно трудно обуздать, а у Сергея это получилось

Пытаетесь забеременеть?

8 советов диетологов для увеличения шансов забеременеть