В кафе в центре Харькова произошел взрыв, есть пострадавшие
В Харькове в кафе, расположенном на проспекте Науки, около 21:20 произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
"По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего он и стал эпицентром возгорания", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:00 четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.
Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к взрыву.
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