НАПК увидело в действиях Лещенко админнарушение, есть протокол

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Четверг, 1 декабря 2016, 09:44

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку факта приобретения народным депутатом Украины Сергеем Лещенко квартиры в Киеве.

"В действиях депутата обнаружены признаки административного правонарушения", – информирует НАПК в Facebook.

Агентство считает, что при покупки квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тысяч гривен в новом доме в историческом центре Киева Лещенко "получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком".

НАПК напоминает, что на момент приобретения недвижимости Лещенко был народным депутатом и на него распространяются требования статей 23, 24 закона "О предотвращении коррупции".

"Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тысяча 648 гривен)", – заявляет ведомство.

Уполномоченное лицо Нацагентства составило протокол на депутата согласно ч. 1 ст. 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Такое нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков карается наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка", – заявляет НАПК.

Как известно, в начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притули "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Темы: Лещенко НАПК декларация
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