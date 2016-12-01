Минобороны купило свои же парашюты, списанные по незаконной схеме

00
2
Четверг, 1 декабря 2016, 11:01

Парашютные системы, которые Минобороны купило за 11,59 млн грн в сентябре 2015 года, были незаконно списаны из воинских частей, и легализованные через цепочку фиктивных фирм.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября.

Следствие установило, что служебные лица Минобороны подделали документы о непригодности к дальнейшему использованию парашютных систем ПСУ-36 серии 2, которые в дальнейшем вывели с учета воинских частей. Это было осуществлено в сговоре с руководителем ООО "Укравпостач".

Все было оформлено так, будто "Укравпостач" купил 35 парашютных систем ПСУ-36 серии 2 у фиктивных компаний "Мастер Трейд" и "Тревел Компани Плюс". После этого "Укравпостач" продал их министерству.

По данным следствия, служащие Минобороны осуществили растрату государственных средств в сумме 11,59 млн грн.

Уголовное производство было начато 22 июля 2015 года по признакам уклонения от уплаты налогов в значительных размерах. Расследование дела продолжается.

Издание напоминает, что в мае этого года столичная ДФС сообщила, что Минобороны закупило на 11,59 млн грн парашютных систем, которые в Украине не изготавливаются и не ввозились легально.

В сентябре 2015 года тендер Минобороны на поставку парашютных систем выиграли ООО "Укравпостач" (10,04 млн грн) и ООО "Укравиатехфонд" (1,55 млн грн)

"Укравиатехфонд" в феврале 2015 года основал Александр Хорохордин из Шостки Сумской области.

Фирмой "Укравпостач" в 2015 году владел киевлянин Вадим Николаев, который баллотировался в Киевсовет по списку партии "Рух за реформи" Сергея Думчева. Теперь руководителем и учредителем компании значится Евгений Хмара.

"Укравпостач" уже фигурирует в одном уголовном производстве в отношении закупок военной части. В этом производстве также говорится о приобретения старых товаров под видом новых и перечислении денежных средств фирмам с признаками фиктивности, зарегистрированных на временно оккупированной территории Донецкой области.

Фирму "Тревел Компани Плюс" в феврале 2015 года учредили две компании: ООО "Роялти Бизнес Групп", учредителями которого на тот момент были Ольга Ващак из Стаханова и Богдан Захлюпаный из Запорожья, а также ООО "Инвест Про", основателем которого был Игорь Оверко, избранный осенью 2015-го депутатом Ирпенского горсовета от партии "Новые лица" Владимира Карплюка (мэр Ирпеня).

С мая этого года учредителем и директором "Тревел Компани Плюс" значится Сергей Комаров.

С апреля этого года учредителем и директором киевского ООО "Мастер Трейд" является Николай Рубаняк из Верховины Ивано-Франковской области.

Темы: коррупция Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-главу партии "Русский блок" в Крыму приговорили к 9 годам тюрьмы 29 ноября 2016, 11:28
Президент Южной Кореи готова к отставке из-за скандала 29 ноября 2016, 09:30
Чиновники военного концерна требовали $900 тысяч за аренду на "7 километре" 26 ноября 2016, 12:59
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 217.118.83.---petrius01.12.2016 13:31
Таким военным интересна защита Украины? Вот и ответ на вопрос: что есть коррупция и кто такие коррупционеры. Им плевать на родину, их родина - кошельки. Они продадут всё, мать родную на панель отправят за деньги. Если государство создаёт условия для коррупции, а не для честного зарабатывания денег, то это государство обречено. Много ли Порошенко и все "реформаторы" сделали реформ устраняющих УСЛОВИЯ для коррупции?
ОтветитьС цитатой
IP: 159.224.186.---vitaliy4901.12.2016 11:22
Расстрелять козлов....
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Украина поднялась в Глобальном рейтинге милитаризации на 15 место
Россия вблизи украинских учений ведет себя спокойно - Минобороны
Еще одного крымского мусульманина поместили в психбольницу
Онищенко заявляет, что передал компромат на Порошенко спецслужбам США
Все новости
Фестиваль архитектури

Национальный музей в Щецине назвали Зданием года

#ГодіМовчати

Женщин призывают анонимно делиться опытом акушерского насилия