Минобороны купило свои же парашюты, списанные по незаконной схеме

Парашютные системы, которые Минобороны купило за 11,59 млн грн в сентябре 2015 года, были незаконно списаны из воинских частей, и легализованные через цепочку фиктивных фирм.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября.

Следствие установило, что служебные лица Минобороны подделали документы о непригодности к дальнейшему использованию парашютных систем ПСУ-36 серии 2, которые в дальнейшем вывели с учета воинских частей. Это было осуществлено в сговоре с руководителем ООО "Укравпостач".

Все было оформлено так, будто "Укравпостач" купил 35 парашютных систем ПСУ-36 серии 2 у фиктивных компаний "Мастер Трейд" и "Тревел Компани Плюс". После этого "Укравпостач" продал их министерству.

По данным следствия, служащие Минобороны осуществили растрату государственных средств в сумме 11,59 млн грн.

Уголовное производство было начато 22 июля 2015 года по признакам уклонения от уплаты налогов в значительных размерах. Расследование дела продолжается.

Издание напоминает, что в мае этого года столичная ДФС сообщила, что Минобороны закупило на 11,59 млн грн парашютных систем, которые в Украине не изготавливаются и не ввозились легально.

В сентябре 2015 года тендер Минобороны на поставку парашютных систем выиграли ООО "Укравпостач" (10,04 млн грн) и ООО "Укравиатехфонд" (1,55 млн грн)

"Укравиатехфонд" в феврале 2015 года основал Александр Хорохордин из Шостки Сумской области.

Фирмой "Укравпостач" в 2015 году владел киевлянин Вадим Николаев, который баллотировался в Киевсовет по списку партии "Рух за реформи" Сергея Думчева. Теперь руководителем и учредителем компании значится Евгений Хмара.

"Укравпостач" уже фигурирует в одном уголовном производстве в отношении закупок военной части. В этом производстве также говорится о приобретения старых товаров под видом новых и перечислении денежных средств фирмам с признаками фиктивности, зарегистрированных на временно оккупированной территории Донецкой области.

Фирму "Тревел Компани Плюс" в феврале 2015 года учредили две компании: ООО "Роялти Бизнес Групп", учредителями которого на тот момент были Ольга Ващак из Стаханова и Богдан Захлюпаный из Запорожья, а также ООО "Инвест Про", основателем которого был Игорь Оверко, избранный осенью 2015-го депутатом Ирпенского горсовета от партии "Новые лица" Владимира Карплюка (мэр Ирпеня).

С мая этого года учредителем и директором "Тревел Компани Плюс" значится Сергей Комаров.

С апреля этого года учредителем и директором киевского ООО "Мастер Трейд" является Николай Рубаняк из Верховины Ивано-Франковской области.