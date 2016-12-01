Онищенко совершил госизмену и сотрудничает со спецслужбами РФ – СБУ

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Четверг, 1 декабря 2016, 11:21

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко подозревается в получении паспорта России и сотрудничестве со спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом в четверг во время брифинга заявил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

По его словам, против Онищенко расследуется дело по статье 111 Уголовного кодекса – "Государственная измена".

"Заявления господина Онищенко заставили нас выйти с заявлением. В рамках расследования о финансировании сеператизма нами были получены данные об отдельных признаках относительно государственной измены", – сказал он.

В подтверждение этого СБУ обнародовала часть смс-переписки адвоката Онищенко, Андрея Цыганкова с гражданином Д., который является фигурантом расследования НАБУ.

Остафийчук добавил, что следствие осознает необходимость сохранения адвокатской тайны, но эта переписка публикуется, учитывая крайнюю необходимость и приоритеты защиты национальных интересов Украины.

По его словам, Онищенко получил паспорт гражданина России и согласился на сотрудничество со спецслужбами этой страны для дестабилизации ситуации в Украине.

Следователь добавил, что Онищенко "готовит массированную информационную атаку на власть" Украины.

По словам Остафийчука, Онищенко часто бывает в России.

Также он добавил, что подозрение по этому делу пока лишь готовится.

"Мы только получили результаты, проводятся негласные следственные розыскные действия, по их окончанию мы будем сообщать о подозрении", – сказал он.

Как известно, следователи уже несколько раз допрашивали Цыганкова в делах против Онищенко, в частности – по делам о финансировании терроризма.

Также в офисе Цыганкова проводились обыски. Следствие подозревает, что Цыганков и другие адвокаты помогали Онищенко легализовать средства, полученные от незаконных газовых схем.

Олег Шанковский, УП

Темы: Онищенко
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Комментарии — 5
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IP: 95.108.225.---kerubino01.12.2016 15:12
А випустили з Украіни спеціально ,бо має компромат на теперішню злодійську владу ,ще не один такий Онищенко виіде з Украіни .Цікаво ,хоч одного посадять ?
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IP: 37.57.177.---Tristan01.12.2016 14:39
і в чому фактаж цієї переписки? в чому компромат?
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IP: 46.202.202.---vlad01.12.2016 13:16
Скільки ще таких людей в Україні, які готові продатись за перший же ломаний гріш??? Вся історія України пронизана такими зрадниками......Ну щож, його попередили, щоб втікав.... Побачимо, що буде дальше.
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IP: 188.163.1.---Zachary01.12.2016 12:31
Клас все как по сценарию, народу просто не надо вмешиваться они сами друг друга перемочат и сдадут, как в той поговорке "жадность фраера погубит"!
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IP: 95.132.4.---Анатолій Осипенко01.12.2016 12:10
НЕ хороший мальчик, но-но-но! Это все что сделает наша власть. А надо было бы национализировать весь его бизнес и имущество в Украине., хотябы. А так "ШОУ - ЦИРК"
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