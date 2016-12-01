Лещенко назвал заявление НАПК относительно его квартиры лживым

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Четверг, 1 декабря 2016, 13:41

Депутат от БПП Сергей Лещенко считает, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Лещенко, в среду его пригласили в НАПК для дачи объяснений, но когда он прибыл туда с документами, ему решили зачитать протокол об административном правонарушении. Он добавил, что выразил готовность выслушать протокол только в присутствии своего адвоката, но, поскольку тот был занят, встречу перенесли.

"Но уже сегодня в 9 утра НАПК, не дожидаясь звонка от меня, обнародовало лживое объявление. Неужели "чемоданчик от Грановского" побывал и здесь?" – написал он.

Лещенко также заверил, что не получал никаких скидок.

"Есть объявления агентств недвижимости с меньшей ценой квартиры. Есть другие покупатели, которые купили дешевле. Есть свидетели моих переговоров", – добавил он.

Депутат заявил, что в четверг в 15:30 проведет пресс-конференцию в Украинском медиацентре по этому поводу.

Как известно, в четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере свыше 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

В начале сентября разгорелсяскандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартирыплощадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а всеего действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притули "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

Украинская правда

Темы: Лещенко НАПК
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Комментарии — 11
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IP: 46.119.253.---Vitalyi Savchenok01.12.2016 16:27
Іван Сердюк:
Ну звичайно що Лещенку не подобається те що його квартирою, те що нею не цікавиться НАБУ зрозуміло з усіх причин, але за те що він не такий і чистий потрібно відповідати і хай дасть відповідь!
Лещенко как раз очень заинтересован, что бы его квартирой только НАБУ и занималось) оправдают же друга еще раз)
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IP: 46.119.253.---Vitalyi Savchenok01.12.2016 16:25
dekster:
и толку от того, что лещенко говорит? все его разговоры - в одну сторону, и он на них отлично зарабатывает, так что стоит ли защищать явного коррупционера, которым на сегодня является Лещенко, подумайте,
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк01.12.2016 16:19
Maria Prisyazhnyuk:
Скажіть а чому потрібно припинити? Хто його переслідує? Чомусь відразу коли ця тема почала набирати обертів він почав у себе на сторінці відразу давати якісь розслідування без фактів хоча і був журналістом і знає що потрібно вказувати джерела інформації інакше це пропаганда і без фактів працювати на такому рівні звинувачень не можливо, ось вам і вся ситуація!
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк01.12.2016 16:16
Ну звичайно що Лещенку не подобається те що його квартирою, те що нею не цікавиться НАБУ зрозуміло з усіх причин, але за те що він не такий і чистий потрібно відповідати і хай дасть відповідь!
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IP: 134.249.30.---Alena Rudenko01.12.2016 16:14
почему тогда Лещенко отказался от видеофиксации, если всё так честно и красиво, как он рассказывает? И не будет никаких политических манипуляций, и всё предельно прозрачно)
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