К Новому году открыли 13 дополнительных поездов

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Четверг, 1 декабря 2016, 14:32

Укрзализныця открыла продажу билетов на 13 дополнительных поездов на рейсы, приходящиеся на зимние праздники.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Указывается, что вскоре будет открыта продажа билетов еще на 14 дополнительных поездов западного направления.

"Скоро будет открыта продажа билетов на 4 поезда в сообщении Киев - Ужгород, на 2 поезда - Киев - Львов, на 3 поезда - Киев - Черновцы (Ивано-Франковск), а также по одному поезду на направлениях Киев - Рахов, Одесса - Ужгород, Днепр - Львов, Запорожье - Львов и Харьков - Ужгород", - сказано в сообщении.

Согласно информации, всего на новогодние и рождественские праздники планируется назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця Украина
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