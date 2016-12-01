Суд вернул землю сквера Небесной сотни в собственность города
Хозяйственный суд города Киева отобрал право собственности земельного участка сквера Небесной сотни в Киеве у частных владельцев в пользу города.
Такое решение приняла в четверг судья Людмила Шкурдова.
Соответственно, судья отменила ряд договоров о передаче земли по адресу Михайловская 26 в ООО "Укринвестресурс", ООО "М-Плаза" и "Грин Плаза"
"Истребовать земельный участок в пользу КГГА, решение можно обжаловать в течение 5 дней", - отметила судья.
Роман Кравец, УП
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система избирательного правосудия осталась. Ведь отмели не все незаконные решения Черновецкого по земле, а только для своих. Чтобы пар выпустить