Суд вернул землю сквера Небесной сотни в собственность города

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Четверг, 1 декабря 2016, 16:25

Хозяйственный суд города Киева отобрал право собственности земельного участка сквера Небесной сотни в Киеве у частных владельцев в пользу города.

Такое решение приняла в четверг судья Людмила Шкурдова.

Соответственно, судья отменила ряд договоров о передаче земли по адресу Михайловская 26 в ООО "Укринвестресурс", ООО "М-Плаза" и "Грин Плаза"

"Истребовать земельный участок в пользу КГГА, решение можно обжаловать в течение 5 дней", - отметила судья.

Роман Кравец, УП

Темы: Киев
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Комментарии — 3
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IP: 91.199.93.---chesno101.12.2016 19:02
Andrew Dankerwall:
система избирательного правосудия осталась. Ведь отмели не все незаконные решения Черновецкого по земле, а только для своих. Чтобы пар выпустить
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IP: 77.186.174.---Andrew Dankerwall01.12.2016 18:57
Проще просто отобрать? Сквер это отжатая земля у города, по коррупционной схеме продана своей же компании, Какого чёрта платить этим казнокрадом и вредителям Киева?
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IP: 92.101.198.---Vadim Slutsky01.12.2016 17:21
Ну, конечно. Не платить же им. Проще просто отобрать.
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