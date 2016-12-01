Луценко и Троян отчитались об успешной операции с 30 странами

Генпрокуратура и Нацполиция заявляют о проведении масштабной совместной с 30 странами операции по ликвидации киберсети, организатором которой был украинец.

Об этом Генпрокурор Юрий Луценко и и.о. начальника полиции Вадим Троян сообщили на брифинге в четверг вечером.

По словам Луценко, расследование начато в 2012 году. Первое дело было начато в Германии, добавил Троян.

"Правоохранительные органы 30 стран на днях закончили беспрецедентную международную операцию по ликвидации киберсети, которая ежедневно инициировала по всему миру полмиллиона компьютеров", - сказал Луценко.

"Задержаны пять человек, трое из них - украинцы. В организации сети подозревается гражданин Украины, который был задержан в Полтаве", - отметил Луценко.

"Он оказал вооруженное сопротивление, имея на руках автомат Калашникова и боевой пистолет", - добавил он.

Луценко отметил, что обыски проведены почти в 40 помещениях, более 220 серверов, которые были поражены вирусом и заблокировали около 800 тыс. доменов.

Луценко заявил, что это первый заметный успех украинских правоохранителей на международной арене.

К Украине за правовой помощью обратились в 2014 году.



В свою очередь, Троян рассказал, что в состав преступной группы входили 27.



"Вчера в семь утра мы уже стояли по всем адресам в 30 странах мира. В семь утра пошла отмашка и начались обыски. …Из 27 человек сейчас задержаны пять, в том числе три украинца - один в Германии, два - на территории Украины", - озвучил детали Троян.



Троян сообщил, что координационный штаб операции располагался в Гааге. По его словам, в указанной операции принимали участие 180 оперативников. Обработано более 130 тыс. гигабит.

Украиснкая правда