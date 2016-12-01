Яценюк подает в суд за статью о покупке вилл на Майами

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Четверг, 1 декабря 2016, 19:18

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что подаст в суд на Олега Торгало - автора публикации под названием "Яценюк на Майами купил 24 виллы".

Об этом бывший глава правительства написал на своей Facebook-странице.

"Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал "утку" о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Есть все основания заявлять, что фейк о 24 виллах - это часть спецоперации против страны", - сообщил он.

Ранее сомнительные украинские СМИ, а также ряд российских подхватили информацию, опубликованную Торгало.

Автор публикации о Яценюке со ссылкой на слова своего друга (имя не называется) заявил, что экс-премьер "недавно прилетал в Майами и приобрел 24 !!! объекта (виллы), от 1 до 5 млн долларов".

"Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников", - заявил Торгало.

Украинская правда

Темы: Яценюк суд
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Комментарии — 7
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IP: 195.242.80.---val mashtak 01.12.2016 22:07
Откровения идиота:

“Узнав от своего американского друга друга эту мерзкую информацию (о “виллах” Яценюка на Майами. – Прим.), я не спал ночь… Под утро меня накрыло от негодования и я написал все о чем рассказали мне… Под утро я решил поделится этой информацией с своими реальными и виртуальными друзьями на Фейсбуке - не выдержал! За считанные часы публикацию перепостили многие сотни раз. Я даже не ожидал, что Сеню так не любят. Меня это немного нагрело. Потом начались оскорбительные письма, по мессенджеру ко мне начали поступать сообщения с настойчивыми предложениями встретится. От совершенно незнакомых людей с тупыми разными причинами. Поняв, что это связанно с моим постом, я его на всякий случай удалил”… – О. Торгало. 01/12/2016
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IP: 194.44.82.---Switlana01.12.2016 22:07
Люди добрі він образився? А нас всіх кинути під плінтус - це як називається. Це називається дати кулю в лоб за твої яйценюк творіння, які сталися в державі і з народом. Цей ком буде наростати і спокою тобі не буде і за все з тебе запитають: що? коли? скільки? і кому передавав?
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IP: 195.242.80.---val mashtak 01.12.2016 22:06
Откровения идиота:

“Узнав от своего американского друга друга эту мерзкую информацию (о “виллах” Яценюка на Майами. – Прим.), я не спал ночь… Под утро меня накрыло от негодования и я написал все о чем рассказали мне… Под утро я решил поделится этой информацией с своими реальными и виртуальными друзьями на Фейсбуке - не выдержал! За считанные часы публикацию перепостили многие сотни раз. Я даже не ожидал, что Сеню так не любят. Меня это немного нагрело. Потом начались оскорбительные письма, по мессенджеру ко мне начали поступать сообщения с настойчивыми предложениями встретится. От совершенно незнакомых людей с тупыми разными причинами. Поняв, что это связанно с моим постом, я его на всякий случай удалил”… – О. Торгало
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IP: 46.219.220.---tarasska01.12.2016 22:04
А где судиться будет, неужели в Америке?
Щас выйдет какое-то расследование вменяемых авторов про взяточничество Яценюка и он будет кричать что это тоже фейк как и всё про него и его друзей.
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IP: 37.229.144.---Юрій Зуб01.12.2016 21:21
А кто-нибудь видел декладацию Яценюка?
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