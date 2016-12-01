Яценюк подает в суд за статью о покупке вилл на Майами
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что подаст в суд на Олега Торгало - автора публикации под названием "Яценюк на Майами купил 24 виллы".
Об этом бывший глава правительства написал на своей Facebook-странице.
"Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал "утку" о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Есть все основания заявлять, что фейк о 24 виллах - это часть спецоперации против страны", - сообщил он.
Ранее сомнительные украинские СМИ, а также ряд российских подхватили информацию, опубликованную Торгало.
Автор публикации о Яценюке со ссылкой на слова своего друга (имя не называется) заявил, что экс-премьер "недавно прилетал в Майами и приобрел 24 !!! объекта (виллы), от 1 до 5 млн долларов".
"Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников", - заявил Торгало.
Украинская правда
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“Узнав от своего американского друга друга эту мерзкую информацию (о “виллах” Яценюка на Майами. – Прим.), я не спал ночь… Под утро меня накрыло от негодования и я написал все о чем рассказали мне… Под утро я решил поделится этой информацией с своими реальными и виртуальными друзьями на Фейсбуке - не выдержал! За считанные часы публикацию перепостили многие сотни раз. Я даже не ожидал, что Сеню так не любят. Меня это немного нагрело. Потом начались оскорбительные письма, по мессенджеру ко мне начали поступать сообщения с настойчивыми предложениями встретится. От совершенно незнакомых людей с тупыми разными причинами. Поняв, что это связанно с моим постом, я его на всякий случай удалил”… – О. Торгало. 01/12/2016
“Узнав от своего американского друга друга эту мерзкую информацию (о “виллах” Яценюка на Майами. – Прим.), я не спал ночь… Под утро меня накрыло от негодования и я написал все о чем рассказали мне… Под утро я решил поделится этой информацией с своими реальными и виртуальными друзьями на Фейсбуке - не выдержал! За считанные часы публикацию перепостили многие сотни раз. Я даже не ожидал, что Сеню так не любят. Меня это немного нагрело. Потом начались оскорбительные письма, по мессенджеру ко мне начали поступать сообщения с настойчивыми предложениями встретится. От совершенно незнакомых людей с тупыми разными причинами. Поняв, что это связанно с моим постом, я его на всякий случай удалил”… – О. Торгало
Щас выйдет какое-то расследование вменяемых авторов про взяточничество Яценюка и он будет кричать что это тоже фейк как и всё про него и его друзей.