Россиянку посадили за SMS о передвижении военной техники

Гражданка России Оксана Севастиди приговорена к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Поводом для уголовного преследования послужили несколько SMS.

Как сообщает "Медуза", сообщения она отправила в 2008 году, незадолго до войны с Грузией.

Севастиди писала приятелю в Грузии, что видела в Сочи поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии.

Об уголовном деле "Медузе" рассказал адвокат Иван Павлов, который защищает осужденную.

Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года, однако до сих пор об этом не сообщалось.

"Медуза" при поиске по фамилии Севастиди обнаружила в базе данных судакарточку дела, при этом в самой карточке имени осужденной нет. Дело было рассмотрено 3 марта 2016 года судьей Владимиром Кобзевым.

Адвокат Павлов добивается освобождения Севастиди. Он отметил, что в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией — в частности, указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге.

"С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, — как капля и море", — сказал Павлов.

В ноябре 2014 года была осуждена жительница Сочи Екатерина Харебава, которая также отправила SMS своему приятелю, увидев передвижение российской военной техники в сторону Абхазии незадолго до войны в Грузии.

Краснодарский краевой суд приговорил ее к шести годам заключения за шпионаж. Дело рассматривал судья Владимир Кобзев, который занимался и делом Оксаны Севастиди.

Харебава, по версии обвинения, передала сведения о передвижениях военной техники военному представителю Грузии и тем самым раскрыла государственную тайну.

"Мемориал"признал Екатерину Харебава политзаключенной. Правозащитники отмечают, что российская военная техника перед войной с Грузией перемещалась открыто, ее видели многие люди — следовательно, информация о таких перемещениях не может быть секретной.