ООН призвала немедленно прекратить бои в Сирии

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Суббота, 10 декабря 2016, 00:17

Большинство стран-членов ООН поддержали резолюцию, требующую прекратить боевые действия в Сирии и обеспечить доступ гуманитарной помощи для тех, кто в ней нуждается.

Об этом пишет DW.com.

Во время голосования, которое состоялось в пятницу, 9 декабря, документ поддержали представители 122 стран, в то время как "против" высказались представители 13 стран. Еще 36 стран при голосовании воздержались.

В принятой резолюции, проект которой подготовили Канада, Коста-Рика, Нидерланды и Япония, от всех сторон конфликта в Сирии требуется немедленно прекратить боевые действия, снять блокаду населенных пунктов, включая Алеппо, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем, кто в ней нуждается.

В резолюции отмечается важность политического процесса по нормализации ситуации в Сирии и восстановления межсирийских переговоров, а также призывается к привлечению к ответственности виновных за совершение военных преступлений в стране.

Как заявила перед голосованием по проекту резолюции постоянная представительница США в ООН Саманта Пауэр, этим голосованием ООН "скажет России и Башару Асаду прекратить резню".

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не несут обязательного характера, однако имеют значительный политический вес.

Как сообщалось, 5 декабря Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая позволила бы установить семидневное прекращения огня в сирийском городе Алеппо.

Темы: ООН Сирия
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