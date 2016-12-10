Обама приказал расследовать кибератаки на США во время выборов

00
0
Суббота, 10 декабря 2016, 01:26

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама приказал разведывательным службам страны расследовать кибератаки и вмешательства извне во время президентской избирательной кампании в США 2016 года.

Об этом пишет DW.com.

Согласно распоряжению президента, спецслужбы должны предоставить отчет по результатам расследования до того, как он оставит свою должность 20 января 2017 года.

"Президент распорядился, чтобы разведывательные службы провели полный анализ того, что произошло во время избирательного процесса 2016 года, вынести из этой истории уроки, а также известить об этом ряд заинтересованных сторон, в частности, Конгресс", - заявила советник президента США по вопросам безопасности Лайза Монако.

Как подчеркнул представитель Белого дома Эрик Шульц, Барак Обама настаивает, чтобы расследование состоялось под его контролем.

"Это главный приоритет для президента Соединенных Штатов", - отметил представитель администрации президента.

Как известно, в октябре 2016 года, в разгар избирательной кампании, Вашингтон официально обвинил Россию в причастности к ряду кибератак, с помощью которых Кремль пытался "вмешаться" в выборы президента США. В частности, министерство внутренней безопасности и национальная разведка США выразили убеждение, что российское правительство причастно к утечкам электронной почты политиков и различных учреждений США.

Темы: США хакеры Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол США: встреча ОБСЕ доказала изоляцию России 9 декабря 2016, 19:23
Сенат США одобрил законопроект о глобальном статусе "закона Магнитского" 9 декабря 2016, 03:46
США сняли ограничения на военные поставки своим союзникам в Сирии 9 декабря 2016, 01:58
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Ужгороде пьяный сотрудник СБУ сбил двух пешеходов
В Ужгороде судья скрывался от полицейских на БМВ - догнали и завезли в наркодиспансер
Луценко сообщил, когда Януковича будут судить за госизмену
Экс-заместитель Насалыка не задекларировал виллу в Испании - Схемы
Все новости
YouTube Rewind 2016

Ленинград и 7 лайфхаков для кота. Что смотрели украинцы в 2016 году

Спорьте!

Украинцы запустили площадку для споров