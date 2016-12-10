РФ заблокировала декларацию по Украине на конференции ОБСЕ

217 просмотров
0
Суббота, 10 декабря 2016, 03:26

Российская делегация в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заблокировала декларацию о кризисе в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Совет министров ОБСЕ завершился. Россия заблокировала большинство документов, и декларацию о кризисе в и вокруг Украины", - написала Беца.

Как пишет DW.com., Конференция закончилась без принятия совместного заявления.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который председательствовал во время встречи ОБСЕ, заявил, что участники согласились, что все стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины должны выполнить взятые на себя обязательства для прекращения насилия в регионе.

По словам Штайнмайера, 57 государств-членов ОБСЕ также поддержали "организованный диалог" по вопросу безопасности и контроля над вооружениями в Европе. Во время своего заключительного слова на конференции глава МИД ФРГ отметил, что участники встречи "показали, что способны идти на компромиссы".

"У нас нет единого мнения по всем вопросам, но мы знаем, что ОБСЕ может работать эффективно", - подчеркнул Штайнмайер.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Курц, который с января 2017 возглавлять ОБСЕ, заявил, что приоритетом своей работы считает борьбу с воинствующими исламистами.

Как сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин в выступлении на министерском заседании ОБСЕ заявил, что санкции против России должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма.

Темы: ОБСЕ Донбасс Крым Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол США: встреча ОБСЕ доказала изоляцию России 9 декабря 2016, 19:23
Глубже, дольше, безнадежнее: Лавров ведет ОБСЕ от кризиса к развалу 9 декабря 2016, 10:34
Польша поддерживает полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе 9 декабря 2016, 07:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Ужгороде пьяный сотрудник СБУ сбил двух пешеходов
В Ужгороде судья скрывался от полицейских на БМВ - догнали и завезли в наркодиспансер
Луценко сообщил, когда Януковича будут судить за госизмену
Экс-заместитель Насалыка не задекларировал виллу в Испании - Схемы
Все новости
Афиша на 9-11 октября

Открытие "Зимы на ВДНГ", праздничные "Все свои" и, как всегда, уйма вечеринок

Спорьте!

Украинцы запустили площадку для споров