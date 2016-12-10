Евросоюз расширяет санкции в отношении сирийских чиновников

Европейский Союз намерен в ближайшее время расширить санкционный список в отношении сирийских физических и юридических лиц за военные действия в городе Алеппо.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, пишет DW.com.

Европейский политик заявила, что Евросоюз будет вводить штрафные меры до тех пор, пока в Сирии продолжаются репрессии. Она напомнила, что необходимо обеспечить безопасность гражданскому населению и объектам, пользующимся особой защитой, в соответствии с международным гуманитарным правом.

"С начала наступления сирийского режима и его союзников, прежде всего, России, интенсивность и масштаб бомбардировок восточного Алеппо стали причиной многочисленных жертв среди мирных жителей и опустошили обширные районы города", - сказано в заявлении. Это повлекло за собой "ужасающее ухудшение ситуации", подчеркнула Могерини.

По ее словам, блокада населенных пунктов в качестве тактики ведения войны, голод, а также вынужденные перемещения населения представляют собой явные нарушения норм международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены.

ЕС призывает Россию использовать свое влияние с целью добиться облегчения тяжелого положения, сложившегося в городе.

Санкции Евросоюза распространяются более чем на 230 граждан Сирии, 69 компаний и организаций. В ноябре Брюссель ввел штрафные меры в отношении семнадцати сирийских министров и руководителя Центробанка Сирии. Санкции включают в себя запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов.

Кроме того в отношении режима президента Сирии Башара Асада действуют эмбарго на поставки нефти, ограничения на некоторые виды инвестиций, заморозка европейских активов Центробанка Сирии, ограничения на импорт оборудования и технологий, которые могут быть применены для внутренних репрессий, а также для прослушки переговоров в интернете или по телефонной связи.