Критик санкций США против РФ стал основным кандидатом на пост госсекретаря CША - СМИ

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Суббота, 10 декабря 2016, 10:11

Глава крупнейшей нефтяной компании США ExxonMobil Рекс Тиллерсон стал основным кандидатом на пост госсекретаря CША.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в переходной команде новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Также стало известно, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отказался от работы в команде Трампа.

По данным Reuters, Exxon Mobil ведет свою деятельность в более чем 50 странах мира. В 2011 году Exxon Mobil подписал соглашение с "Роснефтью" (РФ) для совместной разведки и добычи нефти. С тех пор компании создали 10 совместных предприятий.

Тиллерсон был критиком санкций США против РФ за вторжение в Крым: Exxon Mobil должна была отказаться от некоторых проектов, что повлекло убытки в сумме 1 млрд долларов.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом.

Темы: США виборы Трамп Путин
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