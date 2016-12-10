Крым в День прав человека: продолжаются обыски, задержания, аресты

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Суббота, 10 декабря 2016, 11:25

В Крыму продолжаются исчезновения людей, обыски, задержания, аресты, незаконные судебные разбирательства, возбуждаются уголовные дела по надуманным поводам. 

Об этом заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"В такой обстановке Крым отмечает "День прав человека" в 2016 году ... Преследования по национальному и религиозной принадлежности давно никого не удивляют. Продолжаются исчезновения людей, облавы, обыски, задержания, аресты. Нарушаются уголовные дела по надуманным поводам, в том числе - за высказанное мнение о событиях, которые происходили до оккупации. Несправедливые, незаконные судебные разбирательства - здесь нормальное явление", - отметил он.

Умеров добавил, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским и крымскотатарским языком обучения.

"Также нет ни одного свободного, независимого СМИ. Журналистам и международным наблюдателям создаются препятствия в работе", - отметил замглавы Меджлиса.

Накануне глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что накануне Дня прав человека группа крымскотатарской молодежи провела флеш-моб на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

"Участники акции вручали пассажирам поезда "Киев - Москва" текст обращения к гражданам России в связи с Днем прав человека. В "Обращении... " кроме прочего также есть такие слова: "Граждане России! Справедливость требует, чтобы за каждое преступление неизбежно наступало наказания. Нет сомнения в том, что Путин В.В. и его окружение будут осуждены Международным судом за последствия совершенных ими международных преступлений. Но и вы, граждане России, чьим мнением обычно прикрывается Кремль при совершении преступлений ... не можете и не должны бесконечно уходить от своей ответственности за ситуацию в сегодняшней России и за преступления, совершаемые Путиным и его окружением против других народов. За вашу и нашу свободу!", - отметил Чубаров.

 
 

 

Темы: Крым аннексия Росcия права человека
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