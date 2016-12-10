Порошенко рассчитывает на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

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Суббота, 10 декабря 2016, 12:34

Президент Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.

Об этом он заявил в своем обращении к народу по случаю Международного дня прав человека, текст которого размещен на сайте президента.

Порошенко напомнил, что недавно на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН была принята резолюция "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

"Рассчитываю, что Генеральная Ассамблея ООН поддержит этот документ и осудит нарушения прав человека, дискриминационные меры и практику со стороны российской оккупационной власти в отношении жителей аннексированного Крыму, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам", - заявил Порошенко.

Он отметил, что в условиях российской агрессии против Украины проблема защиты прав и свобод человека стоит особенно остро, и в этом вопросе наше государство поддерживает весь цивилизованный мир.

Порошенко подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы украинские политзаключенные, которые в России безосновательно брошены за решетку, вернулись на родную землю.

"Я искренне благодарен нашим международным партнерам, особенно Европейскому Союзу, поддерживающим Украину относительно требований к Российской Федерации по скорейшему освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах", - говорится в обращении.

Украинская правда

Темы: Порошенко ООН Крым
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IP: 178.94.192.---karpatu10.12.2016 12:51
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