Сытник: власть не хочет давать НАБУ право на "прослушку"

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Суббота, 10 декабря 2016, 13:19

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что у власти нет желания и политической воли для предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи.

В интервью DT.UA он отметил, что сегодня НАБУ вынуждено получать эту информацию через канал СБУ.

"У нас есть подразделение, которое получает информацию через Службу безопасности, то есть канал идет не напрямую к оператору, а через СБУ и уже потом - к нам. Мы хотим добиться, чтобы канал шел не к СБУ, а к нам", - пояснил Сытник.

По его словам, этот вопрос чисто технический, и НАБУ готово было к любой форме контроля со стороны СБУ законности его действий.

"Для этого нужно внести изменения в закон, - законопроект этот очень короткий, состоит из четырех слов. Монополия не прописана, - право на снятие информации имеют Служба безопасности, полиция, а мы хотим, чтобы туда добавили и НАБУ", - отметил он, добавив, что в соседней Польше право на самостоятельную "прослушку" имеют девять органов.

По словам Сытника, он, как глава правоохранительного органа, не может влиять в данном вопросе на депутатов.

"Но мы видим, что предоставить нам этот ресурс нет желания и политической воли. Каких-то конкретных аргументов в пользу того, что этого делать нельзя, мы не услышали. Если это решение не будет принято, то, фактически, можно будет говорить о нежелании предоставить нам полномочия, способствующие оптимизации нашей деятельности. Других объяснений я не слышал. Есть просто нежелание", - подчеркнул директор НАБУ.

Сытник также рассказал, что отсутствие в распоряжении его ведомства данного ресурса уже повлияло на результат нескольких расследований, поскольку привело к утечке информации.

"Я не хочу, чтобы это было расценено как обвинения в сторону руководства СБУ. Но мы довольно долго "вели" сотрудника СБУ, и когда ситуация пошла на уровень выше, состоялся "слив" информации, и разработка была сорвана. Если вспомнить дело судьи Чауса, там также был "слив". Сумма взятки стала больше, - сначала он требовал 100 тыс., а затем - 150 тыс., потому что Чаус уже знал, что его "ведут", - заключил он.

Как сообщалось, в середине ноября посольство США в Украине направило письма к руководству Верховной Рады - спикеру Андрею Парубию и руководителям фракций коалиции - Народный Фронт и Блок Петра Порошенко с просьбой поддержать законопроект о "прослушке" для НАБУ.

Ранее о необходимости усиления Антикоррупционного бюро самостоятельным правом на прослушку говорил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Ган.

Последний меморандум между Украиной и МВФ содержал обязательства Украины предоставить НАБУ право на прослушку до конца ноября.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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IP: 91.225.141.---kzkmrf10.12.2016 13:33
НАБУ должно напрямую спросить у народа нужно это для очищения общества или нет!
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