В Киеве полицейского-взяточника отправили под домашний арест

457 просмотров
0
Суббота, 10 декабря 2016, 14:43

Инспектору патрульной полиции, который накануне был задержан за взяточничество, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца с электронным средством контроля.

Об этом 10 декабря сообщили в прокуратуре Киева.

По ходатайству прокурора, на такой же срок правоохранитель отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как известно, инспектор одного из батальонов управления патрульной полиции в Киеве требовал 12,5 тыс. грн. у местной жительницы, угрожая в случае неуплаты этих средств привлечь ее сына к уголовной ответственности.  Патрульный был задержан во время получения второй части взятки.

Действия нарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Темы: Киев взятка полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Декоммунизация vs. забвения: вычеркнуть, но запомнить 9 декабря 2016, 16:55
Аваков обещает разобраться с избиением мужчины, который спасал Шеремета 9 декабря 2016, 14:18
Движение на "красной" ветке метро в Киеве было приостанавлено 9 декабря 2016, 09:59
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сытник: власть не хочет давать НАБУ право на "прослушку"
Прокуратура расследует 88 случаев нарушения прав человека в Крыму
Крым в День прав человека: продолжаются обыски, задержания, аресты
В Болгарии после аварии взорвались цистерны поезда с газом, есть жертвы
Все новости
Премия ВВС

Стали известны имена победителей "Книги года ВВС"

Кино

Рекордное количество украинских фильмов вышли в прокат в 2016 году