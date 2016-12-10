Сытник: у Онищенко не один паспорт

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Суббота, 10 декабря 2016, 16:45

Народный депутат Александр Онищенко имеет не одно гражданство.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Зеркалу недели".

"Мы точно знаем, что у него не один паспорт, но для возможности дальнейшего успешного задержания и экстрадиции пока ничего не будем говорить", - сказал он.

Комментируя информацию издания о том, что Онищенко получил греческий паспорт на фамилию Anichidis, Сытник сказал: "Эту фамилию я слышал".

Как сообщалось, 1 декабря начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук заявил, что Онищенко получил паспорт гражданина России и согласился на сотрудничество со спецслужбами этой страны для дестабилизации ситуации в Украине.

Ранее также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро установило наличие у Онищенко паспорта гражданина Греции.

Украинская правда

Темы: НАБУ Онищенко
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IP: 46.119.253.---Strelko Yuriy10.12.2016 17:42
Ничего умнее, чем объявить Онищенко шпионом не придумано, все те же старые проверенные способы. Видимо раз НАБУ не открывает дела по компромату Онищенко, окружением АП займутся западные спецслужбы, которым Онищенко и дал эту инфу.
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