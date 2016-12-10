Россия хочет подключить Крым к своей ГТС еще в этом году
Крым могут подключить к российской газотранспортной системе уже в декабре.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ.
"Осуществление работ по врезке межсистемной перемычки для объединения системы газоснабжения материковой части Российской Федерации с газотранспортной системой Крымского полуострова (газопровод Джанкой-Феодосия-Керчь) будут выполнены в текущем месяце", — сказали в пресс-службе.
Ввод в эксплуатацию газопровода "Краснодарский край — Крым" определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго России прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период, добавили в министерстве.
Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить Россию с Крымским полуостровом.
Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт.
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