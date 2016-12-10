Защита Януковича уверяет, что на него было совершено несколько покушений

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Суббота, 10 декабря 2016, 17:29

На экс-президента Украины Виктора Януковича во время бегства из Украины в феврале 2014 года было осуществлено несколько покушений.

Об этом 10 декабря в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, пишет УНИАН

На вопрос, сколько всего было покушений на Януковича, Сердюк ответил: "Эта информация будет обнародована. Этот замысел был у многих людей во многих городах. Мы обнародуем сведения, когда увидим надлежащую реакцию Генпрокуратуры".

По его словам, покушений было несколько, в частности, в результате одного из них был ранен водитель Януковича.

При этом Сердюк отметил, что уголовное дело по факту происшествия было возбуждено, но до конца не доведено. 

Кроме того адвокат Януковича заявил, что информация о наличии и аресте счетов Януковича за рубежом, в том числе в Швейцарии - является неправдивой.

"Это полностью ложная информация. Я опровергаю информацию о наличии счетов и средств на счетах за рубежом, любых счетов, я опровергаю информацию об аресте. Это не официальная информация. Я опровергаю, что у Виктора Януковича есть счета за рубежом. Адвокатская компания, которая занимается этим вопросом в Англии, получила официальные ответы. Если вам интересно, эти ответы мы сможем передать от органов, в том числе Швейцарии, и 40 других стран мира, - об отсутствии каких-либо счетов", - заявил Сердюк.

Как известно, 28 ноября во время допроса в Святошинском суде Киева путем видеоконференции Янукович заявил, что новая власть должна бы расследовать покушения на его жизнь со стороны "радикалов".

Темы: Янукович Майдан
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Комментарии — 3
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IP: 94.179.158.---Adam Viter10.12.2016 18:48
Хто вбив стільки людей на Євро - Майдані? Сьогодні вбивця Небесної Сотні нам бреше, як у казці, про свою смерть, яка схована в розбитому студентом яйці в Івано-Франківську.
Вірити тиранам - себе не поважати.
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IP: 5.199.238.---neham10.12.2016 18:33
Знову яйцями?
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IP: 94.178.100.---vurobnuk10.12.2016 18:02
Й чим на Хама махали ?
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