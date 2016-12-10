Луценко: Крищеко должен уйти в отставку из-за Княжичей

3347 просмотров
0
Суббота, 10 декабря 2016, 18:08

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в н.п. Княжичи (Киевская обл.), в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Об этом 10 декабря заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Интерфакс-Украина

"Эту операцию спланировал начальник столичного главка Крищенко. Он лично подписал ее проведение, а руководил на месте этой операцией его заместитель. Думаю, что господин Крищенко давно должен написать заявление об отставке", - заявил Луценко.

По его словам, у следствия "есть вопросы к заместителю Крищенко и другим людям, которые координировали операцию на месте".

"Прокуратура будет изучать, что они делали, где находились на тот момент", - добавил Луценко.

Как известно, первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук заявил, что Крищенко является начальником теруправления полиции в Киеве и не является непосредственным руководителем этой операции, ГПУ допросит Крищенко в рамках расследования причин трагедии в Княжичах.

И.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян заявлял, что распоряжение на привлечение представителей КОРДа к операциям и план задания подписывает глава территориального органа Киева.

Как известно, ранее Луценко заявил, что результаты всех необходимых экспертиз по делу перестрелки в н.п. Княжичи еще не готовы, следствие отрабатывает версию псевдоограбления.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Расследование перестрелки проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Также в Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не причастны к крышевание преступников, которые грабили дома в Княжичах.

Темы: Генпрокуратура полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Взяточника из ГПУ отправили под круглосуточный домашний арест 10 декабря 2016, 16:51
Перестрелка в Княжичах: Результатов экспертиз нет, отрабатывают "псевдоограбление" 10 декабря 2016, 15:51
Прокуратура расследует 88 случаев нарушения прав человека в Крыму 10 декабря 2016, 13:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания
Боевики в разы увеличили количество обстрелов
Перестрелка в Княжичах: Результатов экспертиз нет, отрабатывают "псевдоограбление"
В Минфине говорят, что передавали коллекторской фирме не персональные данные
Все новости
Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями

BeVerySpecial

Геннадий Магуза – о своих татуировках и работе в барбершопе