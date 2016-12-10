Горбатюк: события в Одессе 2 мая должна расследовать единая следственная группа

00
0
Суббота, 10 декабря 2016, 19:15

Начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк настаивает на создании единой следственной группы для расследования массовых беспорядков в Одессе, приведших к гибели 48 человек 2 мая 2014 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе вечером 9 декабря, передает УНИАН.

Он пояснил, что расследование указанных событий осуществляется следственными органами различных правоохранительных структур. Непосредственно массовые беспорядки расследуют специалисты ГУ Нацполиции в Одесской области, правомерность действий правоохранителей во время беспорядков – Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, а расследование в отношении должностных лиц ГУ ГСЧС в области проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины.

"Это не совсем правильно с точки зрения построения работы по проведению комплексного расследования. Было бы важно все эти усилия объединить для того, чтобы максимально скоординировать свою деятельность", - подчеркнул Горбатюк.

Он отметил, что неоднократно обращался с данным предложением к вышестоящему руководству. Однако вопрос пока остается не решенным.

По его словам, следствие также устанавливает, имел ли место факт влияния на события в Одессе "какой-то третьей силы, в том числе, представителей других государств".

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), в других - другие меры.

Темы: Одесса Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рассмотрение дела о трагедии 2 мая в Одессе снова затягивают 8 декабря 2016, 16:52
В Одессе сожгли автомобиль местного депутата от Оппоблока 6 декабря 2016, 00:42
В волонтерском центре в Одессе неизвестные устроили погром 4 декабря 2016, 05:30
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания
Боевики в разы увеличили количество обстрелов
Перестрелка в Княжичах: Результатов экспертиз нет, отрабатывают "псевдоограбление"
В Минфине говорят, что передавали коллекторской фирме не персональные данные
Все новости
Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями

BeVerySpecial

Геннадий Магуза – о своих татуировках и работе в барбершопе