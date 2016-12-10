Лещенко показал переписку Онищенко с Кононенко на 7 млн грн

Народный депутат Сергей Лещенко в эфире "Шустер LIVE" в пятницу обнародовал смс-переписку между нардепом-беглецом Александром Онищенко и нардепом Игорем Кононенко по поставкам газа на "Центрэнерго".

"Цена одной этой смски, исходя из расчетов, 7 млн гривен", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Как сообщало ранее издание Kyiv Post, Онищенко показал им эту переписку.

Обнародованная Лещенко переписка

Онищенко заявил, что платил Кононенко по 2000 грн за тысячу кубометров газа, поставленного на государственные предприятия.

Как пишут "Наші гроші", в деле о хищениях в системе "Укргаздобычи", по которому Онищенко является подозреваемым, упоминается фирма "Газтранспроект", которая в 2015 году была выбрана поставщиком газа для "Центрэнерго" без открытых торгов.

В тот период бизнес-партнер президента Игорь Коненко уже стал народным депутатом от "Блока Петра Порошенко".

"Центрэнерго" в марте 2015 года заключило соглашение с "Газтранспроектом" на сумму 194,63 млн грн. Было заказано 19 млн кубометров газа по 10 244 грн. за тысячу кубометров с поставкой в течение года. Это почти вдвое дороже предельной цены газа для промышленности, установленной НКРЕКП на лето 2015 года - 6600 грн.

Таким образом указанные Онищенко 2000 грн составляют около 20% от закупочной цены "Центрэнерго".

Основателем и директором ООО "Газтранспроект" был Юрий Смаглюк. По данным НАБУ, Онищенко привлек его к преступной деятельности.

"Смаглюку Ю.М. предполагалось выполнять роль фактического директора предприятия, созданного с целью прикрытия незаконной деятельности и стать формальным победителем аукционов по продаже природного газа, добытого по договорам о совместной деятельности, а также используя предоставленные ему полномочия руководителя предприятия, проводить дальнейшую реализацию природного газа промышленным потребителям Украины по рыночным ценам", - говорится в представлении на арест Онищенко, подписанном председателем Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницьким.

Сообщалось, что фирмы Онищенко скупали газ на фиктивных аукционах по 2400 гривен за тысячу кубометров, а затем перепродавало по рыночной цене 6900 грн.

По данным "ЛИГАБизнесИнформ", фирма "Газтранспроект" также вела дела с Одесским припортовым заводом. Был обнародован проект соглашения между фирмой и ОПЗ на поставку газа на государственный завод по давальческой схеме. Она предусматривает, что во втором полугодии 2015 года почти вся работа ОПЗ должна вестись на газе "Газтранспроекта", и именно этой фирме должна была принадлежать вся полученная из этого газа продукция - аммиак и карбамид.

По данным "Лиги", "Газтранспроект" держало счета в "Диамантбанке" Давида Жвании. Бизнес-партнер Жвании Сергей Перелома в прошлом году стал зампредседателя правления "Нафтогаза Украины", а в этом году возглавил наблюдательный совет Одесского припортового завода. После этого в СМИ и появился проект соглашения ОПЗ и "Газтранспроекта". Против Переломы было возбуждено дело.

В марте 2016 года по "Газтранспроекту" было возбуждено дело о банкротстве. Фирму переписали на Андрея Рассихина из неподконтрольной Украине Горловки.