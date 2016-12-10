На админгранице от РФ требовали вернуть Крым и освободить политзаключенных

Возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с Крымом состоялась акция "Крым – территория бесправия", посвященная международному дню прав человека.

Как сообщает "Крым.Реалии", представители общественности прошли шествием к административной границе с украинскими и крымскотатарскими флагами, в руках присутствующие несли портреты погибших, без вести пропавших во время оккупации Крыма, а также портреты политических заключенных.

Возле КПВВ состоялся митинг, в ходе которого, в частности, глава регионального меджлиса Херсонской области Ленур Люманов зачитал текст обращения Меджлиса крымскотатарского народа. Перед присутствующими выступил и член Меджлиса Эскендер Бариев.

Участники мероприятия скандировали "Свободу политзаключенным!", "Верните отцов детям!", "Верните Крым!", и так далее.

Затем собравшиеся посетили территорию проведения акции по гражданской блокаде Крыма, где был организован просмотр документального фильма и семинара по правозащитной тематике.

Международный день прав человека отмечается каждый год 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

До 2014 года в Симферополе в этот день ежегодно проходил митинг с требованием восстановления прав крымских татар, как коренного народа Крыма. После аннексии Крыма российские власти запретили проведение этих собраний.